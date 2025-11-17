Замгенпрокурора Лопатин возглавит судебный департамент при ВС РФ
Заместитель генерального прокурора России Геннадий Лопатин перейдет на работу в Верховный суд, где возглавит судебный департамент, сообщает источник «Ведомостей».
14 ноября совет судей РФ на внеочередном пленарном заседании согласовал освобождение Владислава Иванова от должности гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ. По информации источника «Ведомостей», уволен он был по решению председателя ВС Игоря Краснова.
7 ноября ТАСС сообщал, что пятерых сотрудников Генпрокуратуры освободили от должностей. Некоторые из них перейдут работать в Верховный суд.
От занимаемых должностей были освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов ведомства Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник отдела физической защиты Николай Козырев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Сергей Орлов, а также начальник информационно-аналитического управления Денис Кунев.
Судебный департамент отвечает за организационное обеспечение работы всех российских судов, являясь главным распорядителем средств, выделяемых из госказны.