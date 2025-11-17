Замгенпрокурора Лопатин возглавит судебный департамент при ВС РФ

14 ноября совет судей РФ на внеочередном пленарном заседании согласовал освобождение Владислава Иванова от должности гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ. По информации источника «Ведомостей», уволен он был по решению председателя ВС Игоря Краснова.