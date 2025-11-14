Гендиректор судебного департамента при Верховном суде уволен по решению Краснова
Гендиректор судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов уволен по решению председателя ВС РФ Игоря Краснова. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в суде.
14 ноября совет судей РФ на внеочередном пленарном заседании согласовал освобождение Иванова от должности. В мае 2024 г. кандидатуру Иванова на пост гендиректора судебного департамента внесла на тот момент председатель ВС РФ Ирина Подносова.
Иванов – выпускник Иркутского госуниверситета и Российской академии государственной службы при президенте РФ. В декабре 2006 г. указом президента РФ был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии. Через три года был переизбран на шестилетний срок. С 2012 г. работал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.