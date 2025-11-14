Владислав Иванов освобожден от должности главы судебного департамента при ВС
Совет судей РФ согласовал освобождение Владислава Иванова от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ. Решение было принято на внеочередном пленарном заседании.
В мае 2024 г. кандидатуру Иванова на пост гендиректора Судебного департамента внесла на тот момент председатель ВС РФ Ирина Подносова.
Владислав Иванов – выпускник Иркутского госуниверситета и Российской академии государственной службы при президенте РФ. В декабре 2006 г. указом президента РФ был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии. Через три года был переизбран на шестилетний срок. С 2012 г. работал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
28 октября в Верховном суде был избран новый секретарь пленума. Им стал судья Олег Зателепин. Прежде, с 2013 г., должность секретаря пленума занимал ушедший в отставку Виктор Момотов.