Владислав Иванов освобожден от должности главы судебного департамента при ВС

Владислав Иванов – выпускник Иркутского госуниверситета и Российской академии государственной службы при президенте РФ. В декабре 2006 г. указом президента РФ был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии. Через три года был переизбран на шестилетний срок. С 2012 г. работал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.