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Судебный департамент при Верховном суде возглавит Владислав Иванов

Ведомости

Должность генерального директора Судебного департамента при Верховном суде (ВС) России займет председатель Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Его кандидатуру для согласования накануне внесла глава ВС Ирина Подносова. На заседании Совета судей РФ кандидатура была поддержана, сообщил по итогам прошедшего голосования сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов.

Согласно законодательству РФ, генеральный директор Судебного департамента назначается на должность председателем ВС РФ с согласия Совета судей.

Владислав Иванов родился в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии в 1964 г. Окончил Иркутский государственный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Имеет специальности – правоведение, государственное и муниципальное управление.

Иванов работал старшим следователем, районным прокурором, начальником отдела кадров прокуратуры Бурятии, начальником управления взаимодействия с правоохранительными органами и органами военного управления администрации президента и правительства республики, главой муниципального образования в Иволгинском районе.

В декабре 2006 г. указом президента РФ был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии и спустя три года переизбран на шестилетний срок. С 2012 г. занимал должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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