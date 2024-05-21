Судебный департамент при Верховном суде возглавит Владислав Иванов
Должность генерального директора Судебного департамента при Верховном суде (ВС) России займет председатель Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислав Иванов. Его кандидатуру для согласования накануне внесла глава ВС Ирина Подносова. На заседании Совета судей РФ кандидатура была поддержана, сообщил по итогам прошедшего голосования сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов.
Согласно законодательству РФ, генеральный директор Судебного департамента назначается на должность председателем ВС РФ с согласия Совета судей.
Владислав Иванов родился в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии в 1964 г. Окончил Иркутский государственный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Имеет специальности – правоведение, государственное и муниципальное управление.
Иванов работал старшим следователем, районным прокурором, начальником отдела кадров прокуратуры Бурятии, начальником управления взаимодействия с правоохранительными органами и органами военного управления администрации президента и правительства республики, главой муниципального образования в Иволгинском районе.
В декабре 2006 г. указом президента РФ был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии и спустя три года переизбран на шестилетний срок. С 2012 г. занимал должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.