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Подносова: глобальных изменений в работе судебной системы не планируется

Ведомости

Глобальные изменения в работе судебной системы России в настоящее время не планируются. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Изменения в судебной системе – они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти», – сказала она.

Подносова отметила, что в в 2023 г. было рассмотрено 39 млн судебных дел, число обращений граждан РФ в суды разных инстанций увеличивается. Это свидетельствует о доверии населения к судебной системе.

17 апреля Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет. За ее кандидатуру проголосовали 167 человек. Кандидатуру Подносовой представил верхней палате президент России Владимир Путин. Необходимость в назначении нового главы ВС возникла после смерти председателя Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 г. Лебедеву было 80 лет, он руководил судебным органом с 1991 г. 

23 апреля Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда. Глава государства заявил о необходимости контроля инициатив Верховного суда и поздравил Подносову с назначением на должность. Подносова в ответ поблагодарила Путина за доверие в связи с назначением на пост председателя суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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