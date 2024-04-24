Подносова: глобальных изменений в работе судебной системы не планируется
Глобальные изменения в работе судебной системы России в настоящее время не планируются. Об этом заявила председатель Верховного суда Ирина Подносова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Изменения в судебной системе – они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы. В связи с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти», – сказала она.
Подносова отметила, что в в 2023 г. было рассмотрено 39 млн судебных дел, число обращений граждан РФ в суды разных инстанций увеличивается. Это свидетельствует о доверии населения к судебной системе.
17 апреля Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет. За ее кандидатуру проголосовали 167 человек. Кандидатуру Подносовой представил верхней палате президент России Владимир Путин. Необходимость в назначении нового главы ВС возникла после смерти председателя Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 г. Лебедеву было 80 лет, он руководил судебным органом с 1991 г.
23 апреля Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда. Глава государства заявил о необходимости контроля инициатив Верховного суда и поздравил Подносову с назначением на должность. Подносова в ответ поблагодарила Путина за доверие в связи с назначением на пост председателя суда.