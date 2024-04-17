Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала Подносову сторонницей дальнейшей гуманизации судебной системы и поддержала Федорова в части доверия к судам. По ее словам, «всегда есть недовольные люди, которые проиграли судебные процессы, они всегда будут недовольны судами». При этом она отметила, что в целом доверие к судебной системе – это очень важный фактор для общества. Матвиенко считает, что необходимо «больше информационной открытости там, где это возможно». В качестве примера она привела телеперадачу «Суд идет».