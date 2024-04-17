Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФЕе кандидатуру верхней палате представил Владимир Путин
Совет Федерации единогласно назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ сроком на шесть лет. За ее кандидатуру проголосовали 167 человек.
Член конституционного комитета Совета Федерации Николай Федоров при обсуждении кандидатуры Подносовой обратил внимание на малое количество оправдательных приговоров в России (0,2% в 2022 г.). В странах ЕС, по его словам, этот показатель составляет порядка 20%. Федоров уточнил, что только один из 676 подсудимых «имеет шанс быть оправданным». Он напомнил, что исторически российская судебная система создавалась, чтобы прежде всего защитить невиновных от незаконного, неправового преследования.
Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала Подносову сторонницей дальнейшей гуманизации судебной системы и поддержала Федорова в части доверия к судам. По ее словам, «всегда есть недовольные люди, которые проиграли судебные процессы, они всегда будут недовольны судами». При этом она отметила, что в целом доверие к судебной системе – это очень важный фактор для общества. Матвиенко считает, что необходимо «больше информационной открытости там, где это возможно». В качестве примера она привела телеперадачу «Суд идет».
Кандидатуру Подносовой представил верхней палате президент России Владимир Путин.
4 апреля комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Подносова рассматривалась как единственный кандидат, подавший заявку на должность главы ВС. Ее кандидатуру также одобрили единогласно. Вакансия председателя Верховного суда РФ была открыта 1 марта.
16 апреля Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал представленную президентом кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ (ВС). В связи с представлением Путиным ее кандидатуры на пост главы высшей судебной инстанции сын Подносовой – Егор Подносов – ушел из адвокатуры. До этого он работал в петербургском адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг». При этом Подносова на заседании профильного комитета СФ заявила, что она в рамках своей деятельности никогда не пересекалась с сыном, т. к. он занимался уголовной практикой, а она – экономическими делами.
Ирине Подносовой 70 лет. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда.