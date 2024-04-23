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Путин провел встречу с недавно назначенной главой Верховного суда Подносовой

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с недавно назначенной председателем Верховного суда (ВС) Ириной Подносовой, сообщается на сайте Кремля.

«Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть», – сказал президент.

Глава государства также поздравил Подносову с назначением на должность. Подносова в ответ поблагодарила Путина за доверие в связи с назначением на пост председателя суда.

17 апреля Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет. За ее кандидатуру проголосовали 167 человек. Кандидатуру Подносовой представил верхней палате Путин. Необходимость в назначении нового главы ВС возникла после смерти председателя Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 г. Лебедеву было 80 лет, он руководил судебным органом с 1991 г. 

Подносовой 70 лет. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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