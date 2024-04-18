Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург в ближайшее время не состоится

Для переезда ВС и судебного департамента в Петербурге на пересечении пр-та Добролюбова и ул. Сперанского строится комплекс зданий, который планировалось сдать еще в 2020 г. В апреле 2021 г. окончание строительства было перенесено на 2024 г., а в январе 2023 г. стало известно, что срок сдачи сдвинут еще на четыре года. Как сообщал тогда РБК, общая стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., из них 14 млрд руб. уже было выделено. На данный момент ВС «физически некуда переезжать», так как комплекс зданий для него еще не построен, говорит член фракции «Справедливой России» в заксобрании Петербурга Михаил Амосов. «Когда принималось решение по КС, там в этот момент уже было понятно, что заканчиваются работы по ремонту зданий Сената и Синода на Сенатской площади», – сказал он «Ведомостям». По словам депутата, у строящегося здания ВС на Петроградской стороне «уже есть стены, видны наметки архитектурного облика, при входе будут огромные колонны». Заместитель гендиректора специализирующейся на производстве стройматериалов, девелопменте и строительстве недвижимости группы ЛСР Андрей Цариковский сказал «Ведомостям», что как петербуржец будет «очень рад, если суд вернется туда, где он начался, – в Санкт-Петербург».