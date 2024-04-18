Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург в ближайшее время не состоится

Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург в ближайшее время не состоитсяНазначенная Советом Федерации председателем высшей судебной инстанции Ирина Подносова высказалась в поддержку перевода суда
Ирина Подносова, единогласно назначенная Советом Федерации (СФ) на должность председателя Верховного суда РФ (ВС), поддержала его переезд в Санкт-Петербург, который неоднократно откладывался. Соответствующий вопрос на заседании верхней палаты поднял петербургский сенатор, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, заявивший, что Подносова войдет «в историю Российской империи», если высшая судебная инстанция наконец сменит место дислокации вслед за Конституционным судом РФ (КС). «Тогда Санкт-Петербург по праву станет не только культурной столицей, но и правовой столицей страны», – сказал он, напомнив, что предложению переезда ВС более 30 лет.
В ответ Подносова, на тот момент еще кандидат на пост председателя ВС, заявила, что «никакого другого отношения, кроме как положительного, к этому моменту» у нее «быть не может». «А самое главное, я всегда говорю, что мы – правоприменители. Мы должны исполнять закон. Закон, по-моему, от 5 февраля 2014 г., ФКЗ о Верховном суде, в ст. 22 написано: местом постоянного пребывания Верховного суда определить город Санкт-Петербург. Законы надо выполнять», – сказала она, после чего в зале заседаний верхней палаты раздались аплодисменты.
Как сообщил собеседник в ВС, активная подготовка к переезду пока не начата. «Ведомости» направили запрос в ВС.
Закон о переезде КС в Санкт-Петербург был принят в конце 2006 г. по инициативе Валентины Матвиенко, на тот момент – губернатора Северной столицы. Председатель КС Валерий Зорькин выступал против переезда, который все же состоялся, в 2007 г. В 2008 г. Матвиенко на церемонии закладки фундамента нового здания городского суда Петербурга заявляла, что город «будет становиться центром правосудия». «Однако вопрос о переезде Верховного и Арбитражного судов пока не стоит», – сказала тогдашний губернатор Петербурга. Присутствовавший на той же церемонии первый председатель ВС Вячеслав Лебедев заявил, что в Москве созданы хорошие условия для работы суда.
В 2012 г. перенести и ВС в Петербург предложил президент России Владимир Путин. Тогда же Лебедев назвал ориентировочный срок переезда – два года. При этом он подчеркивал, что после переезда суд должен заработать сразу: «Нет времени, чтобы осматриваться, присматриваться». В январе 2014 г. Госдума приняла пакет президентских законопроектов об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов, предусматривавших в том числе переезд объединенной судебной инстанции в Петербург.
Для переезда ВС и судебного департамента в Петербурге на пересечении пр-та Добролюбова и ул. Сперанского строится комплекс зданий, который планировалось сдать еще в 2020 г. В апреле 2021 г. окончание строительства было перенесено на 2024 г., а в январе 2023 г. стало известно, что срок сдачи сдвинут еще на четыре года. Как сообщал тогда РБК, общая стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., из них 14 млрд руб. уже было выделено. На данный момент ВС «физически некуда переезжать», так как комплекс зданий для него еще не построен, говорит член фракции «Справедливой России» в заксобрании Петербурга Михаил Амосов. «Когда принималось решение по КС, там в этот момент уже было понятно, что заканчиваются работы по ремонту зданий Сената и Синода на Сенатской площади», – сказал он «Ведомостям». По словам депутата, у строящегося здания ВС на Петроградской стороне «уже есть стены, видны наметки архитектурного облика, при входе будут огромные колонны». Заместитель гендиректора специализирующейся на производстве стройматериалов, девелопменте и строительстве недвижимости группы ЛСР Андрей Цариковский сказал «Ведомостям», что как петербуржец будет «очень рад, если суд вернется туда, где он начался, – в Санкт-Петербург».
Голосовавший в 2006 г. за переезд КС экс-депутат Госдумы, а сейчас – петербургский адвокат Сергей Попов сказал «Ведомостям», что считает неправильным аналогичное решение по ВС. По его словам, добраться до Петербурга из регионов значительно сложнее, чем до Москвы, хотя в ВС «рассматривается масса дел, на которые приезжают граждане». «К тому же не так давно (в 2006 г. – «Ведомости») в Москве было построено новое специальное здание ВС. Оно очень удобное для отправления правосудия, в том числе для осужденных, есть необходимые коммуникации. Получается, все коту под хвост и его придется продавать? Или кому-то приглянулось место в центре Москвы?» – добавил Попов.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская