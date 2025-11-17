Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Рособрнадзор сохранит право пересдачи одного из предметов ЕГЭ в 2026 году

Ведомости

В 2026 г. Рособрнадзор намерен сохранить возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе ежегодной Всероссийской встречи с родителями.

«Мы с Министерством просвещения, с регионами оперативно все отработали два года назад, и впервые позапрошлым летом этот экзамен прошел», – заявил он, отметив, что возможность пересдачи не является временной мерой (цитата по ТАСС).

Музаев добавил, что сейчас нет необходимости в увеличении количества дней для пересдачи. По мнению главы ведомства, это не требуется ни со стороны экспертного сообщества, ни со стороны Минпросвещения или региональных властей.

В 2025 г. правом пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору воспользовались более 135 000 выпускников. Явка на пересдачи составила 93,4%, говорилось в итогах экзаменационной кампании. Для сравнения, в 2024 г. количество желающих пересдать экзамен составило около 105 000 школьников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь