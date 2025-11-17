Газета
Общество

В РФ ввели пожизненное заключение за склонение подростков к диверсиям

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. Закон уже вступил в силу.

Поправки также ужесточили наказание по статье о содействии террористической деятельности. За такое преступление теперь грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Кроме того, возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсию, снижен до 14 лет. Участие в диверсионном сообществе теперь включено в перечень преступлений, за которые не назначается условное наказание.

Авторы инициативы пояснили необходимость нововведений ростом числа диверсионных преступлений. Они указали, что это позволяет выработать дополнительное правовое реагирование на угрозы для обеспечения национальной безопасности.

