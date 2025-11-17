Газета
Главная / Общество /

Путин подписал закон об установлении 9 апреля Днем взятия Кенигсберга

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 9 апреля Днем героического штурма и взятия Кенигсберга. Это следует из соответствующего документа.

Законопроект внесла в Госдуму 17 июня группа сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко. Госдума приняла данный закон 11 ноября. Тогда в нижней палате подчеркнули, что штурм и взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 г. стали поворотным моментом Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Авторы инициативы отмечали, что установление нового дня воинской славы будет способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны.

