Роспотребнадзор: риска распространения лихорадки денге из Нигерии в России нет

Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки денге в Нигерии и не фиксирует риска ее распространения на территории РФ. Однако путешественникам рекомендуют соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы.