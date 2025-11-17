Роспотребнадзор: риска распространения лихорадки денге из Нигерии в России нет
Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки денге в Нигерии и не фиксирует риска ее распространения на территории РФ. Однако путешественникам рекомендуют соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные регионы.
Заболевшие выявлены в штате Сокото на северо-западе Нигерии. Лихорадка денге распространяется через укусы комаров. К основным симптомам относят высокую температуру, сильную головную боль и боль за глазами, увеличение лимфоузлов, тошноту, рвоту, мышечные и суставные боли, а также характерную зудящую сыпь.
Роспотребнадзор напомнил, что меры защиты включают использование репеллентов, закрытую одежду, обработку помещений инсектицидами, применение противокомариных спиралей и установку сеток на окна и двери.
В ведомстве уточнили, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест-система для диагностики денге, позволяющая быстро идентифицировать возбудителя при необходимости.
3 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль сведения о заболевших денге среди российских туристов на Мальдивах. Тогда также подчеркивалось, что угрозы распространения лихорадки в России нет.