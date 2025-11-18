Росреестр предложил следить за участками с помощью дронов
Росреестр намерен вести слежку за земельными участками, используя беспилотники, самолеты, вертолеты, а также космические аппараты. Ведомство предложило ввести соответствующие поправки в КоАП РФ, чтобы возбуждать административные дела с учетом данных, полученных этими способами, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, владельцы участков будут получать заказное письмо или письмо по электронной почте, если в их отношении возбудят административное дело. Законопроект Росреестра также предполагает увеличение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов. Для граждан он может быть равен 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – 30 000–50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. Сейчас граждане платят по 300–500 руб. за подобные нарушения.
Поправки могут вступить в силу с 1 января 2027 г. в случае их принятия.
Авторы документа объяснили, что считают избыточным «проведение дополнительных контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами в случае наличия достаточных свидетельств нарушения». Использование беспилотников и другой техники дает возможность надзорным органам получить точные фактические данные, отметили создатели инициативы.
11 ноября «Ведомости» писали, что публично-правовая компания «Роскадастр» собирается закупить снимки с негосударственных космических аппаратов на 212,7 млн руб. Необходимая общая площадь покрытия снимками – 344 975 кв. км на юге, севере России и на Дальнем Востоке. Источник в компании в сфере спутниковой связи сообщал изданию, что «Роскадастр» может использовать космические снимки для проведения мониторинга актуальности и оперативного обновления карт.