«Роскадастр» проводит крупнейшую закупку космических снимков Земли

Публично-правовая компания «Роскадастр» (учредитель – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; Росреестр) собирается закупить снимки с негосударственных космических аппаратов на 212,7 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок, опубликованной в начале ноября. Для этого «Роскадастр» объявил аукцион на предоставление данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сделанных не ранее второго полугодия 2025 г. Необходимая общая площадь покрытия снимками – 344 975 кв. км на юге (территории в Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии), севере (республики Карелия и Коми) России и на Дальнем Востоке (Амурская и Магаданская области, Якутия, Забайкальский край). Подать заявки можно до 17 ноября 2025 г.