Экс-замглавы Санкт-Петербурга обвинили в хищении денег на трассу М-12

Следствие предъявило бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву обвинение в хищении части средств, выделенных на проектирование и строительство трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, следует, что ущерб оценивается в 2,5 млрд руб.

Речь идет о контракте от 22 сентября 2020 г., заключенном между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз». Подрядчик должен был подготовить проектно-сметную документацию для автотрассы. Общая стоимость договора составила 53 млрд 111 млн руб. По версии следствия, часть этих средств была похищена. В 2020 г. Лавленцев занимал должность гендиректора «Стройтрансгаза».

Лавленцеву инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Фигурантами дела также проходят бывший заместитель гендиректора компании Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-руководитель «Горккапстроя» Денис Тарасов.

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга обвинили в миллиардных хищениях

Общество

Следствие считает, что после ухода с поста замглавы Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Лавленцев создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза» через подконтрольные структуры. В 2017–2019 гг. на счета, связанные с ним, было перечислено свыше 2,5 млрд руб. по фиктивным договорам займа – эти средства, как считает следствие, были взяты из бюджета строительства М-12.

Уголовное дело возбуждено после обращения Дмитрия Лебедева, который возглавил «Стройтрансгаз» после ухода Лавленцева. Сам экс-чиновник и Шипицын вину не признают. Проворов и Тарасов дали признательные показания и написали явки с повинной. Потерпевшими признаны «Горккапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство», заявившие к обвиняемым иск на 3 млрд руб.

Это не первый уголовный процесс в отношении Лавленцева. В ноябре 2024 г. суд приговорил его к 13 годам колонии по другим эпизодам растраты и мошенничества, включая невозврат долга предпринимателю Геннадию Тимченко. Тогда в СМИ появлялись сообщения о признании вины, но сам Лавленцев в разговоре с «Ведомостями» это отрицал, пояснив, что лишь пытался найти «примирение» с потерпевшим. По его словам, следствие расценило эти попытки примирения как признание вины. 11 ноября стало известно, что бывший вице-губернатор вновь оказался на скамье подсудимых по новому делу.

