Экс-замглавы Санкт-Петербурга обвинили в хищении денег на трассу М-12

Это не первый уголовный процесс в отношении Лавленцева. В ноябре 2024 г. суд приговорил его к 13 годам колонии по другим эпизодам растраты и мошенничества, включая невозврат долга предпринимателю Геннадию Тимченко. Тогда в СМИ появлялись сообщения о признании вины, но сам Лавленцев в разговоре с «Ведомостями» это отрицал, пояснив, что лишь пытался найти «примирение» с потерпевшим. По его словам, следствие расценило эти попытки примирения как признание вины. 11 ноября стало известно, что бывший вице-губернатор вновь оказался на скамье подсудимых по новому делу.