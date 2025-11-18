В Москве за сутки выпало почти четверть месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало 12 мм осадков, что составляет 23% от нормы за месяц, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что из подмосковных населенных пунктов наибольшее число дождей за сутки прошло в Красногорске – 25 мм. По словам метеоролога, этот показатель равен почти половине всего ноябрьского объема осадков.
Кроме того, метеостанции зафиксировали 15 мм осадков в Луговой, 17 мм – в Шаховской, 18 мм – в Электростали и в Толстопальцево – 19 мм. Тишковец отметил, что 18 ноября прольется еще 9-11 мм осадков.
В Гидрометцентре России объявляли желтый уровень погодной опасности в Московской области в ночь на 18 ноября. Синоптики прогнозировали сильный дождь в этот период. Они также заметили резкое потепление в регионе, которое продлится до вечера 18 ноября.