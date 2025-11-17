В Московской области объявлен желтый уровень опасности в связи с непогодой
Синоптики Гидрометцентра РФ объявили желтый уровень погодной опасности в Московской области из-за ожидаемого сильного дождя в ночь на 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
По данным центра, в период с 21:00 мск 17 ноября до 09:00 мск 18 ноября в регионе прогнозируются осадки, в некоторых районах они могут быть особенно интенсивными.
В Гидрометцентре также отметили, что в столичном регионе началось резкое потепление, которое продлится до вечера 18 ноября. Ночью температура в Москве может подняться до плюс 3–5 градусов, а в области – от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер будет южным, со скоростью 6–11 м в секунду, с отдельными порывами до 15 м в секунду в Подмосковье.
Осадки продолжатся и в течение дня 18 ноября. Днем в Москве ожидается температура до плюс 10 градусов, а в Подмосковье – до плюс 12 градусов. Вечером температура опустится до плюс 2 градусов в столице и до нуля градусов в области, при этом усилится ветер, его порывы могут достигать 17 м в секунду.
15 ноября в Москве выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег появился в столице с опозданием на месяц. За сутки выпало 20% месячной нормы. По прогнозам синоптика, снежный покров будет неустойчивым и к середине недели растает. К следующим выходным он прогнозируется снова, а к концу ноября снег достигнет высоты в 3–8 см, местами 8–13 см.