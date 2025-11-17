В Московской области объявлен желтый уровень опасности в связи с непогодой

В Гидрометцентре также отметили, что в столичном регионе началось резкое потепление, которое продлится до вечера 18 ноября. Ночью температура в Москве может подняться до плюс 3–5 градусов, а в области – от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер будет южным, со скоростью 6–11 м в секунду, с отдельными порывами до 15 м в секунду в Подмосковье.