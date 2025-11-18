С Киркорова требуют закрыть отработанный на корпоративе кредит
Таганский суд Москвы рассматривает иск к певцу Филиппу Киркорову о взыскании более 12 млн руб. за кредит, который он отработал на корпоративе «Московского кредитного банка». Об этом рассказал «РИА Новости» представитель артиста Роман Кузьмин.
Киркоров брал кредит сразу с условием, что вместо выплаты он выступит на корпоративе, рассказал Кузьмин.
Заседание суда проходит в закрытом режиме, сообщило агентство.
26 сентября стало известно, что компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. В материалах было указано, что Киркоров получил кредит еще в 2020 г. на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд».
Решение обратиться в суд истец объяснил тем, что артист исполнил обязательства по возврату средств не в полном объеме.