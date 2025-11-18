С Киркорова требуют закрыть отработанный на корпоративе кредит

26 сентября стало известно, что компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. В материалах было указано, что Киркоров получил кредит еще в 2020 г. на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд».