Главная / Общество /

С Киркорова требуют закрыть отработанный на корпоративе кредит

Ведомости

Таганский суд Москвы рассматривает иск к певцу Филиппу Киркорову о взыскании более 12 млн руб. за кредит, который он отработал на корпоративе «Московского кредитного банка». Об этом рассказал «РИА Новости» представитель артиста Роман Кузьмин.

Киркоров брал кредит сразу с условием, что вместо выплаты он выступит на корпоративе, рассказал Кузьмин.

Заседание суда проходит в закрытом режиме, сообщило агентство.

26 сентября стало известно, что компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. В материалах было указано, что Киркоров получил кредит еще в 2020 г. на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд».  

Решение обратиться в суд истец объяснил тем, что артист исполнил обязательства по возврату средств не в полном объеме.

