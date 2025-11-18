СК закончил расследование дела блогера Никиты Ефремова
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова, который внесен в РФ в список экстремистов. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).
В рамках расследования проведен значительный объем следственных действий, изъяты и проанализированы выписки с банковского счета фигуранта. Следствие установило, что с августа 2021 по февраль 2022 г. Ефремов совершил семь денежных переводов в пользу организации, запрещенной на территории РФ. Дело уже направлено для рассмотрения в суд.
12 октября сообщалось, что во время допроса Ефремов частично признал свою вину в деле о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация считается иноагентом, признана экстремистской и запрещена в РФ). Блогер тогда заявлял, что впервые узнал о запрете деятельности, связанной с ФБК, только во время допроса.
По статье о финансировании экстремисткой деятельности ему грозит до восьми лет лишения свободы.