В отношении политолога Маркова возбудили дело из-за деятельности иноагента

22 августа Маркова внесли в реестр иноагентов Минюста. Основанием стало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также причиной включения стали комментарии эксперта на «площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам». Тогда Марков заявил, что намерен оспорить свой статус, если включение в реестр «официально подтвердится».