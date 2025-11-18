Газета
В отношении политолога Маркова возбудили дело из-за деятельности иноагента

Ведомости

В Останкинский районный суд поступило административное дело против политолога Сергея Маркова (считается в РФ иноагентом), составленное за нарушение порядка деятельности иностранного агента, указано на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело зарегистрировано 18 ноября. Согласно данным портала, Марков совершил административное правонарушение по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, осуществленное лицом, не включенным в соответствующий реестр). Политологу грозит штраф до 50 000 руб.

Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

22 августа Маркова внесли в реестр иноагентов Минюста. Основанием стало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Также причиной включения стали комментарии эксперта на «площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентам». Тогда Марков заявил, что намерен оспорить свой статус, если включение в реестр «официально подтвердится».

