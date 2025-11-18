Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу по делу о мошенничестве

Басова и Мошковича арестовали в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили бизнесмена Владислава Бурова продать 85% акций компании «Солнечные продукты», пообещав инвестиции, которые так и не поступили. Первоначально ущерб оценивался в 30 млрд руб., затем сумма выросла до 48 млрд руб.