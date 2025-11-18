Газета
Общество

Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу по делу о мошенничестве

Ведомости

Мещанский райсуд Москвы продлил арест основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве на три месяца, пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Мошкович пробудет под арестом до 25 февраля. Суд также продлил арест экс-гендиректору холдинга Максиму Басову на тот же срок.

Басова и Мошковича арестовали в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Мошкович и Басов убедили бизнесмена Владислава Бурова продать 85% акций компании «Солнечные продукты», пообещав инвестиции, которые так и не поступили. Первоначально ущерб оценивался в 30 млрд руб., затем сумма выросла до 48 млрд руб.

В числе потерпевших признаны 17 компаний. Совокупный ущерб, по материалам дела, превышает 1 млрд руб. 1 октября Мосгорсуд отказался отпустить Мошковича и Басова из СИЗО.

