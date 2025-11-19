Cвященника задержали за вербовку прихожан и казаков в РДК
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, изгнанного из епархии Русской православной церкви. Его подозревают в том, что он вербовал граждан в «Русский добровольческий корпус
«На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность руководитель – иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ», – рассказал агентству собеседник.
По его словам, задержанный связался с представителями террористических организаций в конце 2023 г. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Источник ТАСС также отметил, что задержанный начал поддерживать Киев после начала спецоперации. Сведения о проведении им деятельности проукраинского пропагандиста были найдены правоохранителями в ходе обысков. Сейчас следователи проверяют, связан ли фигурант с представителями движения «Малиновый клин – независимая Кубань»
19 ноября стало известно, что ФСБ задержала в Донецкой народной республике (ДНР) жителя региона, который был намерен совершить теракт по заданию украинской разведки. Он передавал Киеву данные о том, где дислоцированы военнослужащие РФ, а также следил за высокопоставленным чиновником региона, чтобы совершить теракт.