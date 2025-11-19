Cвященника задержали за вербовку прихожан и казаков в РДК

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, изгнанного из епархии Русской православной церкви. Его подозревают в том, что он вербовал граждан в «Русский добровольческий корпус (организация признана террористической и запрещена в РФ) » (РДК), после чего они должны были вести разведывательно-подрывную деятельность в регионе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.