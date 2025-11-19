Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: в крупнейших аэропортах открылись первые 12 пунктов миграционного контроля

Ведомости

В крупнейших аэропортах России приступили к работе первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Основная задача таких пунктов, рассказала она, выявлять иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Они открылись в московских воздушных гаванях, аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Позднее пункты появятся на приграничных железнодорожных станциях, рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что власть должна признавать существование проблем в сфере миграции. Кроме того, он напомнил, что в этой области уже были приняты многие решения. Теперь необходимо добиться их исполнения, уточнил Путин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её