МВД: в крупнейших аэропортах открылись первые 12 пунктов миграционного контроля
В крупнейших аэропортах России приступили к работе первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Основная задача таких пунктов, рассказала она, выявлять иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.
Они открылись в московских воздушных гаванях, аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Позднее пункты появятся на приграничных железнодорожных станциях, рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска.
18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что власть должна признавать существование проблем в сфере миграции. Кроме того, он напомнил, что в этой области уже были приняты многие решения. Теперь необходимо добиться их исполнения, уточнил Путин.