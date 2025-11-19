Удостоверение о выходе на пенсию появляется на «Госуслугах» автоматически
Удостоверение о выходе на пенсию появляется на «Госуслугах» автоматически, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда РФ.
Для этого пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. QR-код цифрового удостоверения сформируется в течение 10 дней после выхода на пенсию. Электронный вариант является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу.
«Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным», – рассказали в Соцфонде.
27 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России могут предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. 15 октября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что право на досрочную пенсию должны получить многодетные отцы-одиночки. Тогда он напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне.