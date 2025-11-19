Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Удостоверение о выходе на пенсию появляется на «Госуслугах» автоматически

Ведомости

Удостоверение о выходе на пенсию появляется на «Госуслугах» автоматически, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда РФ.

Для этого пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. QR-код цифрового удостоверения сформируется в течение 10 дней после выхода на пенсию. Электронный вариант является полноценной альтернативой привычному пластиковому документу.

«Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным», – рассказали в Соцфонде.

27 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России могут предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. 15 октября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что право на досрочную пенсию должны получить многодетные отцы-одиночки. Тогда он напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь