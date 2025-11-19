Удостоверение о выходе на пенсию появляется на «Госуслугах» автоматически

27 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России могут предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. 15 октября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что право на досрочную пенсию должны получить многодетные отцы-одиночки. Тогда он напомнил, что родившие трех и более детей женщины имеют право выйти на пенсию раньше, чем остальные россияне.