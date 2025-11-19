Госдума приняла закон о социальных гарантиях матерям-героиням
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, который предполагает введение социальных гарантий для женщин, имеющих звание матерей-героинь. Трансляция велась на сайте нижней палаты.
«Мы должны подчеркнуть, что наш президент уделяет огромное внимание семьям, их поддержке, особенно многодетным, и делает все для того, чтобы в наше непростое время вызовов многодетные семьи получали помощь от государства», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Он подчеркнул, что законопроект о таких гарантиях был разработан и принят по инициативе главы государства Владимира Путина, что говорит о «незыблемом приоритете» большой семьи в России.
В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что кабмин разработал законопроект, которым предлагается расширить социальные льготы, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Среди таких гарантий будут внеочередное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на получение в собственность земельного участка на бесплатной основе и первоочередное обеспечение строительными материалами.