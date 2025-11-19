Госдума приняла закон о социальных гарантиях матерям-героиням

«Мы должны подчеркнуть, что наш президент уделяет огромное внимание семьям, их поддержке, особенно многодетным, и делает все для того, чтобы в наше непростое время вызовов многодетные семьи получали помощь от государства», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.