Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума приняла закон о социальных гарантиях матерям-героиням

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, который предполагает введение социальных гарантий для женщин, имеющих звание матерей-героинь. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

«Мы должны подчеркнуть, что наш президент уделяет огромное внимание семьям, их поддержке, особенно многодетным, и делает все для того, чтобы в наше непростое время вызовов многодетные семьи получали помощь от государства», – сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он подчеркнул, что законопроект о таких гарантиях был разработан и принят по инициативе главы государства Владимира Путина, что говорит о «незыблемом приоритете» большой семьи в России.

В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что кабмин разработал законопроект, которым предлагается расширить социальные льготы, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих звание «Мать-героиня». Среди таких гарантий будут внеочередное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, право на получение в собственность земельного участка на бесплатной основе и первоочередное обеспечение строительными материалами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её