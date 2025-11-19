ГД приняла закон о получении рабочих специальностей для проваливших ОГЭ

Авторы законопроекта считают, что девятиклассник, не сдавший ОГЭ, теряет год, ожидая ее пересдачи. За это время ученик сможет получить рабочую квалификацию. Согласно новому закону, девятиклассник после профессионального обучения сможет получить не только аттестат об основном общем образовании, но и документ о квалификации – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.