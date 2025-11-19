Газета
ГД приняла закон о получении рабочих специальностей для проваливших ОГЭ

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому девятиклассники, не сдавшие Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут бесплатно освоить рабочую специальность. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Закон принят в целях восполнения острого дефицита рабочих кадров в стране. В пояснительной записке говорится, что необходима не только популяризация рабочих профессий, но и расширение возможностей их получения. Перечень таких профессий будет устанавливать каждый регион в отдельности.

Авторы законопроекта считают, что девятиклассник, не сдавший ОГЭ, теряет год, ожидая ее пересдачи. За это время ученик сможет получить рабочую квалификацию. Согласно новому закону, девятиклассник после профессионального обучения сможет получить не только аттестат об основном общем образовании, но и документ о квалификации – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Законопроект внесли в Госдуму 16 июля. 25 сентября его приняли в первом чтении.

28 февраля стало известно, что в 12 регионах, участвующих в эксперименте по особому порядку проведения ГИА в 9-х классах, определят список специальностей для поступления в колледж при наличии аттестата, но без сдачи государственной итоговой аттестации.

