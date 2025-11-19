Ущерб от экономических преступлений в РФ превысил 266 млрд рублей в 2025 году
В России в период с января по октябрь 2025 г. ущерб от экономических преступлений составил 266,2 млрд руб. Это максимальный показатель с 2023 г., передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
«На 0,5% уменьшилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 88 700 преступлений данной категории <...>. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 266,2 млрд руб.», – говорится в документах.
При этом 68,7% из всех зафиксированных за отчетный период преступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Их было выявлено 69 700 в течение десяти месяцев. За 2024 г. ущерб от экономических преступлений достигал 241,4 млрд руб. Годом ранее показатель был равен 253,7 млрд руб.
18 ноября бывшего замгубернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в хищении части средств, выделенных на проектирование и строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Ущерб оценивается в 2,5 млрд руб. Это дело связано с контрактом от 22 сентября 2020 г., заключенном между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз».