Ущерб от экономических преступлений в РФ превысил 266 млрд рублей в 2025 году

При этом 68,7% из всех зафиксированных за отчетный период преступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Их было выявлено 69 700 в течение десяти месяцев. За 2024 г. ущерб от экономических преступлений достигал 241,4 млрд руб. Годом ранее показатель был равен 253,7 млрд руб.