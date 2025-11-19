Депутаты Рады сообщили об обысках в компании «Нафтогаз»

Нардеп Ярослав Железняк также опубликовал в своем Telegram-канале сообщение «Экономической правды», где со ссылкой на источники сообщается об обысках у Бровко. Отмечается, что следственные действия «могут быть связаны с пленками [бизнесмена Тимура] Миндича и деятельностью Бровко на его прежнем посту в Офисе генпрокурора».