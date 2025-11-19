Газета
Политика

Депутаты Рады сообщили об обысках в компании «Нафтогаз»

Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в компании «Нафтогаз», сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, в частности, с обысками пришли к директору по безопасности Виталию Бровко. У него изъяли телефон, добавил Гончаренко.

Гончаренко напомнил, что до прихода в команду главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого Бровко работал в офисе генпрокурора. В зоне его ответственности был надзор за Государственным бюро расследований.

В Раду внесли проект постановления об отставке вице-премьера Кулебы

Политика / Международные новости

Нардеп Ярослав Железняк также опубликовал в своем Telegram-канале сообщение «Экономической правды», где со ссылкой на источники сообщается об обысках у Бровко. Отмечается, что следственные действия «могут быть связаны с пленками [бизнесмена Тимура] Миндича и деятельностью Бровко на его прежнем посту в Офисе генпрокурора».

10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают организатором схемы Миндича, давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

