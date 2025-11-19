В Раду внесли проект постановления об отставке вице-премьера Кулебы
В Раду внесли постановление об освобождении от должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины Алексея Кулебы, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Я бы в другое время написал, как причину «за системные провалы и коррупцию». Но… в этот раз просто скажу: давайте и его сегодня уволим, чтобы дважды не вставать», – написал он.
В конце сообщения Железняк обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко, что нужно уволить и председателя госслужбы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
17 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что оппозиционные украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку действующее правительство и провести полную перестройку власти на фоне коррупционного скандала.