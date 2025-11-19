Пушилин: в ДНР восстановили работу большинства котельных после атаки БПЛА
На территории Донецкой народной республики (ДНР) восстановили работу большей части котельных, которые были остановлены после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что переподключение потребовалось 490 котельным из 1015 эксплуатируемых. При этом сейчас не все перезапущенные объекты дают тепло, так как в сети фиксируется низкое напряжение. Специалисты продолжают работы по запуску подачи теплоносителя.
Глава ДНР также поручил гендиректору ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Сергею Полхову сфокусировать внимание на ремонте котельных, которые поставляют тепло в социальные объекты и крупные жилые массивы.
18 ноября Пушилин вводил режим ЧС регионального характера после масштабной атаки беспилотников, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Режим распространился на 20 муниципальных образований, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Мариуполь, Харцызск, Иловайск и др.