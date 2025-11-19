Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пушилин: в ДНР восстановили работу большинства котельных после атаки БПЛА

Ведомости

На территории Донецкой народной республики (ДНР) восстановили работу большей части котельных, которые были остановлены после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что переподключение потребовалось 490 котельным из 1015 эксплуатируемых. При этом сейчас не все перезапущенные объекты дают тепло, так как в сети фиксируется низкое напряжение. Специалисты продолжают работы по запуску подачи теплоносителя.

Глава ДНР также поручил гендиректору ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Сергею Полхову сфокусировать внимание на ремонте котельных, которые поставляют тепло в социальные объекты и крупные жилые массивы.

18 ноября Пушилин вводил режим ЧС регионального характера после масштабной атаки беспилотников, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Режим распространился на 20 муниципальных образований, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Мариуполь, Харцызск, Иловайск и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте