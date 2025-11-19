Пушилин: в ДНР восстановили работу большинства котельных после атаки БПЛА

Он отметил, что переподключение потребовалось 490 котельным из 1015 эксплуатируемых. При этом сейчас не все перезапущенные объекты дают тепло, так как в сети фиксируется низкое напряжение. Специалисты продолжают работы по запуску подачи теплоносителя.