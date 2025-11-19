Госдума приняла закон о новых льготах для рожденных с помощью ЭКО детей
Госдума приняла закон о пенсии по потере кормильца для детей, зачатых методом ЭКО после смерти отца. Об этом сообщило «РИА Новости».
Выплаты предлагается установить для детей, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рожденным более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Пенсии будут установлены в рамках новой системы, аналогичной по условиям и объемам с пенсией детям, родители которых неизвестны.
Сейчас регулярные выплаты по потере кормильца детям, зачатым методом ЭКО, не предусмотрены.
Законопроект начали рассматривать после того, как Конституционный суд (КС) вынес постановление о гарантии получения страховых пенсий по потере кормильца детям, зачатым после смерти родителя с помощью биомедицинских технологий. Тогда КС отметил, что смерть отца не является событием, в результате которого ребенок теряет возможность получения помощи.