Госдума приняла закон о новых льготах для рожденных с помощью ЭКО детей

Выплаты предлагается установить для детей, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рожденным более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Пенсии будут установлены в рамках новой системы, аналогичной по условиям и объемам с пенсией детям, родители которых неизвестны.