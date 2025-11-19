Газета
Общество

Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с менингококковой инфекцией в РФ

Ведомости

Эпидемиологическая обстановка по менингококковой инфекции в России сейчас стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что с начала года фиксировался рост заболеваемости, однако дальнейшего распространения удалось избежать.

«Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», – сообщили в надзорной службе.

По данным специалистов, случаи заболевания сконцентрированы в нескольких регионах, где действуют дополнительные профилактические меры. Для диагностики применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, позволяющие оперативно выявлять возбудителя и определять его серогруппу.

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения профилактики: личной гигиены, регулярной уборки и проветривания помещений, избегания контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний. В случае первых симптомов недомогания рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

17 ноября Роспотребнадзор сообщал об отсутствии риска распространения лихорадки денге из Нигерии в Россию, однако рекомендовал путешественникам соблюдать меры безопасности при посещении эндемичных регионов.

