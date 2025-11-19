Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с менингококковой инфекцией в РФ
Эпидемиологическая обстановка по менингококковой инфекции в России сейчас стабильна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что с начала года фиксировался рост заболеваемости, однако дальнейшего распространения удалось избежать.
«Благодаря проведенному комплексу противоэпидемических мероприятий дальнейшего распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов не допущено», – сообщили в надзорной службе.
По данным специалистов, случаи заболевания сконцентрированы в нескольких регионах, где действуют дополнительные профилактические меры. Для диагностики применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, позволяющие оперативно выявлять возбудителя и определять его серогруппу.
Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения профилактики: личной гигиены, регулярной уборки и проветривания помещений, избегания контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний. В случае первых симптомов недомогания рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
