У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

12 ноября землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Кипра. Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по всемирному времени (12:31 по Москве). Эпицентр находился в акватории Средиземного моря, примерно в 54 км к западу от Лимасола и в 6 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.