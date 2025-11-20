У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
На острове Серам в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его очаг залегал на глубине 128 км. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Природное явление зафиксировали в 6:59 по местному времени (2:59 мск). По данным центра, землетрясение произошло в 622 км от города Дили в Восточном Тиморе и в 21 км к востоку от Амбона в Индонезии.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
12 ноября землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Кипра. Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по всемирному времени (12:31 по Москве). Эпицентр находился в акватории Средиземного моря, примерно в 54 км к западу от Лимасола и в 6 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км.