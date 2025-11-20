Главу представительства Минобороны в Севастополе арестовали за вымогательство
Начальника 960-го военного представительства Министерства обороны в Севастополе взяли под стражу на два месяца по обвинению в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщило УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, передает ТАСС.
Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, по второй – до 10 лет.
Как сообщает ФСБ, подозреваемый вымогал, а впоследствии получил взятку от представителя судоремонтного предприятия региона за приемку корабля Черноморского флота, отремонтированного с нарушениями условий госконтракта.
В результате государству был причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн руб.
6 ноября в Ставропольском крае суд арестовал заместителя министра строительства и архитектуры и госинспектора, которых обвиняют в вымогательстве у застройщика 300 000 руб.
По данным следствия, высокопоставленные сотрудники минстроя потребовали у застройщика деньги за подписание заключения о соответствии и беспрепятственную приемку многоквартирного дома в Ессентуках. В схему были вовлечены заместитель министра – начальник инспекции и старший государственный инспектор. После передачи денег инспектору незаконное вознаграждение было распределено между соучастниками.