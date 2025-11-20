Главу представительства Минобороны в Севастополе арестовали за вымогательство

По данным следствия, высокопоставленные сотрудники минстроя потребовали у застройщика деньги за подписание заключения о соответствии и беспрепятственную приемку многоквартирного дома в Ессентуках. В схему были вовлечены заместитель министра – начальник инспекции и старший государственный инспектор. После передачи денег инспектору незаконное вознаграждение было распределено между соучастниками.