Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

По данным агентства, артист опубликовал видеоклип «На кассе» и треки «На Кортах», «Сабака (A.D.H.D)», «Грусть», «Дзагоев», в текстах которых содержится информация о наркотических средствах. Эти же композиции опубликованы на платформе «Яндекс.Музыка» и YouTube.