Суд утвердил штраф для рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков
Мосгорсуд утвердил штраф в размере 50 000 руб. для рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщили «РИА Новости».
Мосгорсуд оставил без изменения постановление Никулинского районного суда Москвы, который 4 июля признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в интернете).
По данным агентства, артист опубликовал видеоклип «На кассе» и треки «На Кортах», «Сабака (A.D.H.D)», «Грусть», «Дзагоев», в текстах которых содержится информация о наркотических средствах. Эти же композиции опубликованы на платформе «Яндекс.Музыка» и YouTube.
Согласно протоколу, эксперты сочли, что в треках артиста содержится пропаганда наркотиков, информация о способах их употребления и выражается положительное отношение к этому.
Поводом для проверки стали обращения организации «Лига безопасного интернета». Она потребовала изучить несколько композиций артиста, включая треки «Бандит» и «Печеньки», а также совместную песню с латвийским рэпером Платиной (Роберт Плаудис) под названием «Это не любовь».