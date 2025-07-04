Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Поводом для проверки стали обращения организации «Лига безопасного интернета». Она потребовала изучить несколько композиций артиста, включая треки «Бандит» и «Печеньки», а также совместную песню с латвийским рэпером Платиной (Роберт Плаудис) под названием «Это не любовь». В июне прошлого года эта же организация добилась проверки клипа рэпера Элджея (Алексей Узенюк), который, по мнению активистов, содержал откровенную пропаганду наркотиков. В итоге в отношении музыканта был составлен протокол по аналогичной статье.