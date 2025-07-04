Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов) на 50 000 руб. за пропаганду наркотических средств в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Индивидуальный предприниматель Ляхов Григорий Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», – пояснили в суде (цитата по ТАСС).
Поводом для проверки стали обращения организации «Лига безопасного интернета». Она потребовала изучить несколько композиций артиста, включая треки «Бандит» и «Печеньки», а также совместную песню с латвийским рэпером Платиной (Роберт Плаудис) под названием «Это не любовь». В июне прошлого года эта же организация добилась проверки клипа рэпера Элджея (Алексей Узенюк), который, по мнению активистов, содержал откровенную пропаганду наркотиков. В итоге в отношении музыканта был составлен протокол по аналогичной статье.
27 июня суд запретил три песни другого рэпера, Kizaru (Олег Нечипоренко), также из-за обвинений в пропаганде наркотиков. По мнению экспертов, тексты его произведений создают у слушателей образ автора как человека, употребляющего наркотики и поддерживающего их распространение. Такая интерпретация может побуждать аудиторию к повторению подобных действий.