Суд запретил три песни рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал песни «Пакуем», «Что за бизнес..» и «Наркос» рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) запрещенными к распространению на территории РФ из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
В сообщении говорится, что эксперты заключили, что в перечисленных песнях присутствуют признаки пропаганды наркотических средств. В частности, они выявили в текстах музыкальных композиций информацию, «формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».
По словам экспертов, при рассмотрении текстов песен Нечипоренко как художественных произведений, можно сделать вывод, что автор позиционирует себя как человека, употребляющего наркотики и одобряющего их продажу. По их мнению, такая информация способна сформировать у слушателя желание повторить действия автора.
29 мая суд Санкт-Петербурга признал запрещенной в России композицию рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) «Кооператив Лебединое озеро». Эксперты посчитали, что в песне могут содержаться признаки оправдания враждебного отношения к людям. Кроме того, они увидели в треке высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.