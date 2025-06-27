Суд запретил три песни рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков

По словам экспертов, при рассмотрении текстов песен Нечипоренко как художественных произведений, можно сделать вывод, что автор позиционирует себя как человека, употребляющего наркотики и одобряющего их продажу. По их мнению, такая информация способна сформировать у слушателя желание повторить действия автора.