Главная / Общество /

В ГД внесли законопроект о запрете включать доплаты в оклад ниже МРОТ

Ведомости

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям включать различные доплаты в основной оклад, если его размер ниже МРОТ. Документ опубликован в думской базе.

В пояснительной записке говорится, что в последние годы судебная практика фиксирует системные злоупотребления. Работодатели ради экономии включают дополнительные выплаты в состав оклада ниже минимального размера оплаты труда, чтобы формально выйти на требуемый уровень зарплаты.

Авторы инициативы указывают, что чаще всего такая схема применяется к выплатам за дополнительную нагрузку, не входящую в должностные обязанности. В качестве примера приводятся доплаты учителям за классное руководство, проверку письменных работ и заведование учебными кабинетами.

«Данная норма позволит гарантировать работникам справедливую оплату труда и позволит избежать злоупотреблении со стороны работодателя и попыток эксплуатации наемных работников без оплаты их трудозатрат», – отмечается в пояснительных материалах.

20 ноября Госдума приняла закон об установлении МРОТ на уровне 27 000 руб. Это на 20,7% выше предыдущего показателя. В соответствии с планами властей, к 2030 г. минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 000 руб.

