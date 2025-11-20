В ГД внесли законопроект о запрете включать доплаты в оклад ниже МРОТ
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям включать различные доплаты в основной оклад, если его размер ниже МРОТ. Документ опубликован в думской базе.
В пояснительной записке говорится, что в последние годы судебная практика фиксирует системные злоупотребления. Работодатели ради экономии включают дополнительные выплаты в состав оклада ниже минимального размера оплаты труда, чтобы формально выйти на требуемый уровень зарплаты.
Авторы инициативы указывают, что чаще всего такая схема применяется к выплатам за дополнительную нагрузку, не входящую в должностные обязанности. В качестве примера приводятся доплаты учителям за классное руководство, проверку письменных работ и заведование учебными кабинетами.
«Данная норма позволит гарантировать работникам справедливую оплату труда и позволит избежать злоупотреблении со стороны работодателя и попыток эксплуатации наемных работников без оплаты их трудозатрат», – отмечается в пояснительных материалах.
20 ноября Госдума приняла закон об установлении МРОТ на уровне 27 000 руб. Это на 20,7% выше предыдущего показателя. В соответствии с планами властей, к 2030 г. минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 000 руб.