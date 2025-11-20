В ГД внесли законопроект о запрете включать доплаты в оклад ниже МРОТ

Авторы инициативы указывают, что чаще всего такая схема применяется к выплатам за дополнительную нагрузку, не входящую в должностные обязанности. В качестве примера приводятся доплаты учителям за классное руководство, проверку письменных работ и заведование учебными кабинетами.