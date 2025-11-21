Газета
Общество

Росавиация ограничила работу аэропортов в Ижевске и Краснодаре

Ведомости

Временные ограничения введены на работу аэропортов в Ижевске и Краснодаре («Пашковский»). Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях в Ижевске он сообщил в 05:59 мск, о дополнительной мере в Краснодаре – в 05:57 мск. Кореняко напомнил, что, согласно действующим правилам, Краснодар принимает рейсы с 09:00 по 19:00 мск.

Ночью 21 ноября ограничения также вводились в аэропортах Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»). Мера продолжает действовать в Тамбове, Казани и Нижнекамске.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 мск 20 ноября дежурные силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Из них восемь дронов сбили над территорией Брянской области, еще три – над Курской.

