Росавиация ограничила работу аэропортов в Ижевске и Краснодаре

Об ограничениях в Ижевске он сообщил в 05:59 мск, о дополнительной мере в Краснодаре – в 05:57 мск. Кореняко напомнил, что, согласно действующим правилам, Краснодар принимает рейсы с 09:00 по 19:00 мск.