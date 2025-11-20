Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Из них восемь дронов сбили над территорией Брянской области, еще три – над Курской.
Согласно сводке Минобороны РФ на 20 ноября, средства ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 дронов.
В ночь на 20 ноября, по данным оборонного ведомства, над российскими регионами сбили 65 украинских беспилотников.