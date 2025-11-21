Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Мисс Вселенной – 2025» стала мексиканка

Ведомости

Фатима Бош из Мексики завоевала титул «Мисс Вселенная – 2025». Об этом пишет CNN.

Отмечается, что 25-летняя Бош стала «любимицей публики» после того, как тайский директор конкурса отругал ее во время встречи в прямом эфире. Девушку короновала победительница прошлого года Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

Представительница Таиланда Правинара Сингх заняла второе место. В первую пятерку также вошли Стефани Абасали из Венесуэлы, Атиса Манало с Филиппин и Оливия Ясе с Кот-д'Ивуара.

AP Photo
AP Photo

В начале октября 22-летняя Анастасия Венза из Московской области одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025». Кроме короны победительнице полагается 1 млн руб. и право представлять страну на международных конкурсах красоты.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь