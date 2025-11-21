«Мисс Вселенной – 2025» стала мексиканка
Фатима Бош из Мексики завоевала титул «Мисс Вселенная – 2025». Об этом пишет CNN.
Отмечается, что 25-летняя Бош стала «любимицей публики» после того, как тайский директор конкурса отругал ее во время встречи в прямом эфире. Девушку короновала победительница прошлого года Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
Представительница Таиланда Правинара Сингх заняла второе место. В первую пятерку также вошли Стефани Абасали из Венесуэлы, Атиса Манало с Филиппин и Оливия Ясе с Кот-д'Ивуара.
В начале октября 22-летняя Анастасия Венза из Московской области одержала победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025». Кроме короны победительнице полагается 1 млн руб. и право представлять страну на международных конкурсах красоты.