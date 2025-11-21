Газета
Главная / Общество /

МВД сообщило о регулярной блокировке направленных на дестабилизацию в РФ каналов

Ведомости

Правоохранители регулярно выявляют в России Telegram-каналы, направленные на дестабилизацию состояния граждан, а также блокируют их, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники в мессенджере пытаются спровоцировать население, вызвать панику с помощью ложных угроз о взрывах и захвате заложников в школах и вузах. Как подчеркнула Волк, граждане должны обращать внимание на то, что преступники берут данные из открытых источников, в том числе они могут использовать информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях и другое.

Представитель МВД России отметила, что целью подобных мероприятий в Telegram-каналах становится нарушение учебного процесса, отмена занятий, падение уровня доверия россиян к государственным образовательным учреждениям. При этом она посоветовала при фиксации такой информации в каналах сохранять спокойствие, не пересылать ее и рассказать об этом правоохранительным органам. Сделать это можно, например, на сайте МВД, по горячей линию ведомства или через участкового.

Кроме того, Волк отметила еще один шаг: гражданам необходимо пожаловаться на такой канал в Telegram. Для этого нужно нажать на кнопки «Пожаловаться» и «Насилие».

14 ноября сообщалось, что сотрудники МВД России пресекли деятельность двух Telegram-каналов, через которые мошенники ежедневно получали доступ к более чем 1000 арендованных аккаунтов для обмана россиян. В ходе мероприятий задержаны администраторы каналов – подростки 16 и 18 лет.

Новости СМИ2
