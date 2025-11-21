МВД сообщило о регулярной блокировке направленных на дестабилизацию в РФ каналов

По ее словам, злоумышленники в мессенджере пытаются спровоцировать население, вызвать панику с помощью ложных угроз о взрывах и захвате заложников в школах и вузах. Как подчеркнула Волк, граждане должны обращать внимание на то, что преступники берут данные из открытых источников, в том числе они могут использовать информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях и другое.