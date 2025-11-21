Ущерб по делу экс-замминистра по строительству ДНР вырос до 9 млрд рублей
Бывший первый замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова совместно с другими фигурантами по уголовному делу о хищении у российского Минобороны нанесла бюджету ущерб в размере более 9 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, чиновница в рамках преступной схемы должна была обеспечивать получение аванса по заключенным контрактам о строительстве 14 объектов в регионе. Она также отвечала за вывод и обналичивание денежных средств со спецсчетов и оформление ложных документов, которые позволяли скрыть нарушения. ТАСС также пишет после уточнения у правоохранителей, что сумма ущерба, «вероятно, еще возрастет».
До этого сообщалось, что ущерб достигает 4 млрд руб.
Следователи возбудили уголовное дело в июне 2023 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ущерб получили около пяти организаций, подведомственных Минобороны РФ. Мошенничество было зафиксировано, в частности, при создании московской школы, суворовского военного училища в Иркутске и других объектах. В деле в качестве обвиняемых также фигурируют экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.