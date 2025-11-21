Ущерб по делу экс-замминистра по строительству ДНР вырос до 9 млрд рублей

По данным следствия, чиновница в рамках преступной схемы должна была обеспечивать получение аванса по заключенным контрактам о строительстве 14 объектов в регионе. Она также отвечала за вывод и обналичивание денежных средств со спецсчетов и оформление ложных документов, которые позволяли скрыть нарушения. ТАСС также пишет после уточнения у правоохранителей, что сумма ущерба, «вероятно, еще возрастет».