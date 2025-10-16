Экс-замглавы минстроя ДНР обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей
Ущерб от мошенничества с госконтрактами экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой составил более 4 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Мерваезова Ю.А. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», – указано в документах. Там также называется точная сумма в 4 126 234 385, 2 руб.
По данным агентства, Мерваезова была на посту директора АО «Военно-строительная компания» в период с 2021 по 2022 г. Следствие обвинило ее в том, что она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. Защита Мерваезовой отмечает, что преступления были совершены в период до и после работы в организации.
По этому делу обвиняемыми также стали бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников. 24 сентября «Коммерсантъ» писал, что фигурантом может стать и экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого тогда допросили в качестве свидетеля.
17 сентября Мещанский суд Москвы отправил Мерваезову в следственный изолятор. Ее арест продлится два месяца. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений.