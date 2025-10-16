Экс-замглавы минстроя ДНР обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей

По данным агентства, Мерваезова была на посту директора АО «Военно-строительная компания» в период с 2021 по 2022 г. Следствие обвинило ее в том, что она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. Защита Мерваезовой отмечает, что преступления были совершены в период до и после работы в организации.