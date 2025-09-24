Экс-замминистра обороны может быть причастен к хищению 9 млрд рублей

Экс-замминистра обороны может быть причастен к хищению 9 млрд рублейПри этом адвокат считает, что на Тимура Иванова «объявлена охота»
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов может стать фигурантом еще одного уголовного дела, сообщил «Коммерсантъ». Речь идет о хищении средств военного ведомства на сумму более 9 млрд руб.
В рамках этого дела проходят экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный и первая замминистра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным газеты, Иванова допросили в рамках расследования в качестве свидетеля, но его процессуальный статус может измениться.
Адвокат бывшего чиновника Денис Балуев в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что о проверке ему стало известно из материала «Коммерсанта». Он добавил, что Иванов, «видимо, очень редкий зверь», на которого «объявлена охота». Показания подозреваемых он назвал «выдумкой».
17 сентября Мещанский суд Москвы отправил Мерваезову в СИЗО. Она проведет под стражей два месяца. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений.
Выгулярного в середине июля арестовали на два месяца. Он также исполнял обязанности советника гендиректора АО «Оргэнергострой». Главное военно-строительное управление № 8 до реорганизации осуществляло строительство жилых и нежилых зданий для нужд Минобороны России.