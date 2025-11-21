На климатической конференции ООН в Бразилии произошел пожар

Пламя вспыхнуло в так называемой «голубой зоне» – секторе, где размещаются стенды участников и проходят презентации инициатив в сфере климата. Пожар удалось оперативно локализовать. При этом 13 человек позже обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом.