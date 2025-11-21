На климатической конференции ООН в Бразилии произошел пожар
На площадке климатической конференции ООН COP-30 в бразильском Белене произошел пожар, сообщил портал G1. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано коротким замыканием или неисправностью генератора.
Пламя вспыхнуло в так называемой «голубой зоне» – секторе, где размещаются стенды участников и проходят презентации инициатив в сфере климата. Пожар удалось оперативно локализовать. При этом 13 человек позже обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом.
Конференция COP-30 проходит в Белене с 10 по 21 ноября.
12 ноября стало известно, что десятки протестующих из числа коренных народов ворвались на территорию проведения конференции ООН в Белене. Они требуют принятия мер по борьбе с изменением климата и защите лесов.