МВД раскрыло схему легализации мигрантов через регистрацию в хостелах Петербурга

Фигуранты за денежное вознаграждение оформляли фиктивные регистрации и трудовые патенты для иностранцев. Стоимость оформления регистрации в хостелах составляла от 5000 до 7000 руб., а трудового патента – от 28 000 до 34 000 руб. В результате было легализовано около 3000 мигрантов.