МВД раскрыло схему легализации мигрантов через регистрацию в хостелах Петербурга
Петербургские полицейские задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм и гражданина одного из государств Средней Азии по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
По данным МВД, иностранец «подыскивал» среди своих соотечественников желающих легализовать свое пребывание в России. Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы его сообщника – местного жителя.
Фигуранты за денежное вознаграждение оформляли фиктивные регистрации и трудовые патенты для иностранцев. Стоимость оформления регистрации в хостелах составляла от 5000 до 7000 руб., а трудового патента – от 28 000 до 34 000 руб. В результате было легализовано около 3000 мигрантов.
В апреле МВД раскрыло схему легализации мигрантов через фиктивные браки в Москве. За эту услугу организаторы схемы получали от 5000 до 10 000 руб. Силовики установили более 30 эпизодов с заключением таких союзов.