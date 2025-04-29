МВД раскрыло схему легализации мигрантов через фиктивные браки в Москве

В ноябре 2024 г. Волк объявила, что МВД будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Как отмечали в МВД, наличие брака с гражданином России – один их самых простых способов получить право на проживание в России. Например, в 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака.