МВД раскрыло схему легализации мигрантов через фиктивные браки в Москве
В Москве заключали фиктивные браки для легализации пребывания иностранцев в РФ. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранители установили, что житель Истры разработал схему по легализации пребывания иностранных граждан на территории РФ через заключение фиктивных браков. Далее в столичном метро мигрантам раздавали листовки с таким предложением.
«Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск граждан России, готовых заключить фиктивный брак. За эту противоправную услугу они получали от 5000 до 10 000 руб.», – написала Волк в Telegram.
Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 000 до 100 000 руб., незаконный доход распределялся между соучастниками. Волк добавила, что силовики установили более 30 эпизодов с заключением таких союзов.
В ноябре 2024 г. Волк объявила, что МВД будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Как отмечали в МВД, наличие брака с гражданином России – один их самых простых способов получить право на проживание в России. Например, в 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака.
С января в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.