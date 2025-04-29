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МВД раскрыло схему легализации мигрантов через фиктивные браки в Москве

Ведомости

В Москве заключали фиктивные браки для легализации пребывания иностранцев в РФ. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители установили, что житель Истры разработал схему по легализации пребывания иностранных граждан на территории РФ через заключение фиктивных браков. Далее в столичном метро мигрантам раздавали листовки с таким предложением.

«Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск граждан России, готовых заключить фиктивный брак. За эту противоправную услугу они получали от 5000 до 10 000 руб.», – написала Волк в Telegram.

Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 000 до 100 000 руб., незаконный доход распределялся между соучастниками. Волк добавила, что силовики установили более 30 эпизодов с заключением таких союзов.

В ноябре 2024 г. Волк объявила, что МВД будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Как отмечали в МВД, наличие брака с гражданином России – один их самых простых способов получить право на проживание в России. Например, в 2023 г. около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака.

С января в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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