Путин продлил срок для легализации иностранцев

В 2024 г. Путин подписал ряд законов, касающихся ужесточения миграционной политики России. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в РФ без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. С 5 февраля 2025 г. в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.