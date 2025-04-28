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Путин продлил срок для легализации иностранцев

Правовой статус теперь необходимо урегулировать до 10 сентября
Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок, в который иностранцы, нарушившие миграционные правила, должны узаконить свое положение или покинуть страну, до 10 сентября. Это следует из соответствующего указа.  

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые внесены в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены.

Также изменен срок представления доклада главе государства о выполнении указа – с 1 июля на 10 ноября.

В соответствии с первоначальной редакцией указа им необходимо было легализовать свое нахождение в России или покинуть ее до 30 апреля.

В 2024 г. Путин подписал ряд законов, касающихся ужесточения миграционной политики России. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в РФ без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. С 5 февраля 2025 г. в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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