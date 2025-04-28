Путин продлил срок для легализации иностранцев

Путин продлил срок для легализации иностранцевПравовой статус теперь необходимо урегулировать до 10 сентября
Президент России Владимир Путин продлил срок, в который иностранцы, нарушившие миграционные правила, должны узаконить свое положение или покинуть страну, до 10 сентября. Это следует из соответствующего указа.
Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые внесены в реестр контролируемых лиц. Туда попадают те, чьи законные основания для пребывания в стране были утрачены.
Также изменен срок представления доклада главе государства о выполнении указа – с 1 июля на 10 ноября.
В соответствии с первоначальной редакцией указа им необходимо было легализовать свое нахождение в России или покинуть ее до 30 апреля.
В 2024 г. Путин подписал ряд законов, касающихся ужесточения миграционной политики России. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в РФ без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. С 5 февраля 2025 г. в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.