Нелегальные мигранты должны покинуть Россию до 30 апреля
Мигранты, которые незаконно находятся на территории России, должны покинуть страну до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение, следует из указа президента Владимира Путина. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Находящиеся в РФ иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать либо с 1 января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение», – говорится в документе. Он вступит в силу с 1 января.
В 2024 г. Путин подписал ряд законов, касающихся ужесточения миграционной политики России. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в РФ без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство.
С 5 февраля 2025 г. в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.
В декабре во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин сообщил, что МВД продолжит отвечать за миграционную политику. Он предложил создать в министерстве отдельное подразделение по вопросам миграции. Оно, как допустил глава государства, в будущем может оформиться в самостоятельное ведомство.