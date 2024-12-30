Нелегальные мигранты должны покинуть Россию до 30 апреля

В 2024 г. Путин подписал ряд законов, касающихся ужесточения миграционной политики России. Один из документов подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в РФ без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство.